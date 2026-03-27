На Дону в ДТП с «Ладой» и микроавтобусом погибла женщина

Донские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.27 марта на 52-м километре автодороги «Шахты — ст. Раздорская» 70-летний водитель «Лады Гранты», предварительно, совершая манёвр, не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «ГАЗель» на встречке под управлением 60-летнего водителя.
В результате ДТП пассажирка автомобиля «Лада» погибла. Водитель получил травмы и был госпитализирован. На месте аварии работают оперативные службы, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.