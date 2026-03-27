Оползень произошёл на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

На Зеленском съезде в Нижнем Новгороде зафиксирован сход грунта со склона на проезжую часть. Об этом сообщили в администрации города. В результате инцидента оказалась частично перекрыта одна полоса движения, что привело к затруднению автомобильного трафика на данном участке.
Специалисты профильных служб оперативно выехали на место происшествия для осмотра склона и оценки масштабов оползня. В настоящее время проводятся работы по расчистке дороги и уборке земляных масс с полотна. Городские власти обещают держать нижегородцев в курсе хода восстановительных работ.
Причины схода грунта будут установлены после детального обследования участка. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут и, по возможности, выбирать пути объезда Зеленского съезда до завершения ликвидации последствий природного явления.
Ранее сообщалось, что провалы на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде устранят до конца июня.