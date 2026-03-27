Полиция задержала мошенницу, охотившуюся на девушек

В Воронеже сотрудники полиции задержали 34-летнюю мошенницу, находившуюся в международном розыске. Злоумышленница охотилась на молодых девушек, а затем под предлогом «снятия порчи» выманивала у жертв круглые суммы. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
«Гадала девчонкам».
«Гадалка» выискивала жертв на центральных улицах города. После очередного инцидента ее удалось задержать. В начале марта она заприметила двух молодых девушек, втерлась к ним в доверие и убедила, что на них «наложена порча и сглаз». Мошенница поспешила успокоить жертв и предложила провести магический обряд. После того, как девушки отдали ей 27 тысяч рублей, злоумышленница скрылась.
Оперативники нашли мошенницу в жилом доме на одной из улиц, в конце марта ее задержали. Во время проверки выяснилось, что женщина почти два года находится в международном розыске в Республике Беларусь за мошенничество.
Жертв может быть больше.
Сейчас «колдунья» находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
На видео, обнародованном полицией, девушка подтверждает, что задержана за мошенничество, и поясняет, что «гадала девчонкам».
Полиция полагает, что жертв преступницы может быть значительно больше. Если вы также пострадали от её действий, незамедлительно обратитесь в полицию.
«Ритуал очищения кошелька».
Мошенничество под предлогом снятия порчи — одна из самых популярных схем обмана. Аферисты налаживают с жертвой контакт, а затем, пользуясь доверием, побуждают отдать им деньги, золотые украшения и другое ценное имущество.
«Потерпевший, даже поняв, что его обманули, часто вообще не обращается в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия», — отмечают в полиции.
Чаще всего мошенники выбирают в качестве жертв пожилых женщин. Как правило, они заводят с ней разговор о здоровье или близких родственниках, после чего сообщают, что на собеседницу наведена порча. Злоумышленники предлагают провести так называемый «ритуал очищения». Когда потерпевший отдает им деньги, преступники скрываются.
Чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, следует придерживаться следующих правил:
не разговаривайте на улице с незнакомцами, особенно если те начинают вести разговоры про здоровье или «порчу», предлагать свою помощь в «исцелении»;
не впускайте незнакомых людей к себе в квартиру, даже если они просят «попить воды», «позвонить» или называют другой благовидный предлог;
расскажите о мошенниках родным и близким, особенно пожилым.