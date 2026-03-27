Полиция задержала мошенницу, охотившуюся на девушек

«Гадалка» выискивала жертв на центральных улицах города. После очередного инцидента ее удалось задержать. В начале марта она заприметила двух молодых девушек, втерлась к ним в доверие и убедила, что на них «наложена порча и сглаз». Мошенница поспешила успокоить жертв и предложила провести магический обряд. После того, как девушки отдали ей 27 тысяч рублей, злоумышленница скрылась.