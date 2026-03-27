В Красноярском крае банк проиграл суд наследникам умершего кредитора

В Красноярском крае банк проиграл суд наследникам кредитора. История неоднозначная и достаточно запутанная. Началась она в 2019 году. Жительница Козульки обратилась в банк за кредитной картой. Получила ее. Но произошло неожиданное — женщина скончалась.
Прошло время и в конце 2023 года банк подает иск на возврат долга с процентами. Ведь за все время с момента получения кредитной карты ни копейки не было возвращено. По закону, если наследники принимают имущество умершего, следовательно, вместе с ним они принимают на себя и обязательства по долгам.
Однако родственники доказали: женщина не успела активировать карту при жизни — она ею не воспользовалась. Значит, она не должница. Кто-то снял деньги уже после ее смерти. В таком случае налицо пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
Таким образом дело из категории гражданского переходит в уголовное. Полиция выясняет, кто воспользовался чужой картой, рассказали в объединенной пресс-службу судов Красноярского края.