Директор фирмы в Воронеже заплатит 1,6 млн рублей за фальшивый ремонт дорог на Московском проспекте

Он внес в документы ложные сведения о технологии укладки асфальта и применении спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2025 года мэрией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории Воронежа, в том числе на Московском проспекте. В рамках исполнения контракта руководитель фирмы-субподрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения о соблюдении технологии укладки асфальта и использовании специальной техники, которая фактически не применялась.

В результате из бюджета были необоснованно оплачены работы, которые в действительности не проводились. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Противоправная деятельность фигуранта была пресечена следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и прокуратуры Коминтерновского района. В ходе следствия благодаря грамотно спланированным действиям удалось добиться полного возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.