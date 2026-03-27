Директор фирмы в Воронеже заплатит 1,6 млн рублей за фальшивый ремонт дорог на Московском проспекте

По версии следствия, в апреле 2025 года мэрией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории Воронежа, в том числе на Московском проспекте. В рамках исполнения контракта руководитель фирмы-субподрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения о соблюдении технологии укладки асфальта и использовании специальной техники, которая фактически не применялась.