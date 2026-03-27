Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM сообщил о потере Израилем 21 танка за день

Армия Израиля в четверг за один день потеряла 21 танк Merkava в результате столкновений с ливанским движением «Хезболла». Об этом 27 марта сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Источник: AP 2024

По данным издания, тяжелые потери бронетехники произошли в ходе засад, организованных ливанскими силами. Основная часть уничтоженных израильских машин пришлась на один бой, развернувшийся между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Инцидент произошел после того, как израильские военные выдвинулись для проведения маневра с целью установления контроля над указанным районом.

В публикации со ссылкой на заявление «Хезболлы» подчеркивается, что зафиксированные потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

Американский журнал Washington Examiner в этот же день сообщил, что FPV-дрон движения «Хезболла» поразил израильский танк Merkava Mk3 и снял свой удар на видео. О степени повреждения танка не уточняется. По данным издания, произошедшее подтверждает первое использование «Хезболлой» такого оружия.