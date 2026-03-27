Жителю Канска грозит пожизненное лишение свободы за насилие над дочерьми

Отца из Канска Красноярского края обвинили в сексуализированном насилии над дочерьми — пострадали два ребенка 2011 и 2017 годов рождения. Как сообщил Иланский районный суд, мужчина воспользовался беспомощным состоянием двух несовершеннолетних, которые в силу возраста «не могли понять характер происходящего».
Следователи завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Другие подробности случившегося не раскрываются. Обвиняемый содержится под стражей до 29 мая 2026 года.