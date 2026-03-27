Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Канска грозит пожизненное лишение свободы за насилие над дочерьми

Отца из Красноярского края обвинили в сексуализированном насилии над дочерьми.

Источник: Комсомольская правда

Отца из Канска Красноярского края обвинили в сексуализированном насилии над дочерьми — пострадали два ребенка 2011 и 2017 годов рождения. Как сообщил Иланский районный суд, мужчина воспользовался беспомощным состоянием двух несовершеннолетних, которые в силу возраста «не могли понять характер происходящего».

Следователи завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Другие подробности случившегося не раскрываются. Обвиняемый содержится под стражей до 29 мая 2026 года.