Директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова осудили за получение взяток

В ходе следствия установлено, что с 2019 по 2025 год обвиняемый, используя свое положение директора, организовал и возглавил преступную схему. Эта схема подразумевала получение взяток от граждан за ускоренное и незаконное оформление документов, необходимых для поступления в учебные заведения, выставление положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий, а также выдачу дипломов о высшем и среднем образовании тем, кто не проходил обучение. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,5 миллиона рублей, которые затем были распределены между участниками группы.