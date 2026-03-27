Директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова осудили за получение взяток

Директору филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Нижнем Новгороде и Дзержинске, обвиняемому в служебных и коррупционных правонарушениях, предъявлено обвинение. Об этом сообщиил в СУ СК России по Нижегородской области.
По результатам расследования, проведенного вторым отделом по особо важным делам Следственного управления СК России по Нижегородской области, завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя нижегородских и дзержинских филиалов академии. Он обвиняется в ряде преступлений, включая получение крупных взяток (по трем эпизодам, предусмотренным п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и шести эпизодам по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), растрату вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В ходе следствия установлено, что с 2019 по 2025 год обвиняемый, используя свое положение директора, организовал и возглавил преступную схему. Эта схема подразумевала получение взяток от граждан за ускоренное и незаконное оформление документов, необходимых для поступления в учебные заведения, выставление положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий, а также выдачу дипломов о высшем и среднем образовании тем, кто не проходил обучение. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,5 миллиона рублей, которые затем были распределены между участниками группы.
Кроме того, с февраля 2023 по март 2025 года предполагается, что обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, фиктивно трудоустроил сотрудника на должность специалиста, который на самом деле выполнял роль личного водителя его супруги.
Данные действия повлекли за собой ущерб, оцениваемый более чем в 3,2 миллиона рублей. Также установлено, что обвиняемый незаконно присвоил премии, начисленные подчиненным сотрудникам, на общую сумму 7,9 миллиона рублей.
В 2023 году обвиняемый похитил около 280 тысяч рублей, принадлежащих академии. Эти средства были вверены ему для организации спортивного турнира, однако он представил фиктивные отчеты о выполненных работах, присвоив деньги себе.
Оперативное выявление противоправных действий подозреваемого стало возможным благодаря совместной работе следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
На данный момент следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
