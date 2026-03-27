Опубликованы фотографии оползня на Зеленском съезде

Оползень сошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Грунт сполз с правой стороны в направлении центра города. Движение частично ограничено.
Сейчас на месте происшествия уже находятся сотрудники аварийно-спасательного отряда ГОЧС Нижнего Новгорода, туда же пригнали спецтехнику дорожного предприятия. В скорое время грунт с дороги уберут.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 марта на Зеленском съезде проводились работы по уборке и вывозу снега со склонов. На это время на участке ограничивали автомобильное движение. В работах участвовали 12 альпинистов, две спецмашины, один погрузчик и два самосвала.
