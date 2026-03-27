Напал и начал тащить в кусты: Мужчина рассказал, как его 62-летний отец спас девушку в Суворовском в Ростове

Полиция проводит проверку сообщения о нападении мужчины на девушку в Суворовском районе Ростова и ранении 62-летнего мужчины, защищавшего ее. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали в Главном управлении МВД по Ростовской области.
Как уточнили в полиции, конфликт произошел ранним утром 26 марта на улице Белоусова в микрорайоне Суворовский. Около 04:30 возле магазина неизвестный напал на девушку.
— Мимо проходил местный житель. Он вмешался, чтобы защитить незнакомку. Злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом. Пострадавший получил ссадины. Сейчас он направлен на судебно-медицинское освидетельствование.
Ранее в соцсетях появилось видео, записанное сыном пострадавшего. Он рассказал, что отца зовут Валерий, и он — ветеран боевых действий. Мужчина услышал женский крик и сразу бросился на помощь. В это время неизвестный избивал девушку и тащил в сторону лесополосы.
Валерий оттолкнул нападавшего. По словам сына, оппонент набросился на него с ножом. Водитель проезжавшего мимо автобуса увидел происходящее и помог Валерию дать отпор агрессору. После этого нападавший скрылся.
— В полиции устанавливают личности участников происшествия. Проводится проверка, — добавили в донском главке.
