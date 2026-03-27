Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области раскрыли аферу при строительстве дорог на 300 млн рублей

В Липецкой области возбуждено уголовное дело о хищении более 300 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог в рамках нацпроекта. По версии следствия, глава компании-подрядчика направил бюджетные средства на нужды своей компании, используя фиктивную отчетность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в масштабном мошенничестве при строительстве автодорог в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схему, по версии следствия, реализовали, когда руководитель фирмы заключил два крупных государственных контракта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение дорожных работ в Елецком и Лебедянском районах области.

Бюджетные средства директор и его сообщники, по версии следствия, направили на нужды собственной компании, в том числе на оплату других контрактов. Чтобы скрыть нецелевое расходование денег, фигуранты подделали финансовую отчетность. По оценкам специалистов ущерб бюджету Липецкой области в результате противоправных действий превысил 300 млн рублей.

Схему выявили и пресекли следователи во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Против руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Дома и на работе у подозреваемого уже прошли обыски, работа по установлению участников схемы продолжается.