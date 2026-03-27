В Липецкой области раскрыли аферу при строительстве дорог на 300 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в масштабном мошенничестве при строительстве автодорог в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Схему, по версии следствия, реализовали, когда руководитель фирмы заключил два крупных государственных контракта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение дорожных работ в Елецком и Лебедянском районах области.
Бюджетные средства директор и его сообщники, по версии следствия, направили на нужды собственной компании, в том числе на оплату других контрактов. Чтобы скрыть нецелевое расходование денег, фигуранты подделали финансовую отчетность. По оценкам специалистов ущерб бюджету Липецкой области в результате противоправных действий превысил 300 млн рублей.
Схему выявили и пресекли следователи во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ.
Против руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Дома и на работе у подозреваемого уже прошли обыски, работа по установлению участников схемы продолжается.