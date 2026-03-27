Суд Волгограда отправил под домашний арест журналиста Серового

— Чтобы увидеть коллегу и дождаться решения суда к назначенному времени прибыли представтели, какжется, всех крупных волгоградских СМИ и федеральных. Алексей Серовой, закованный в наручники, казался спокойным. Когда его вели в зал заседаний, он приветствовал коллег: «Привет всем! Всех рад видеть!». Эти его слова вызвали досадную улыбку на лицах журналистов, — передают корреспонденты ИА «Высота 102».