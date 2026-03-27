Мигрантов в Татарстане стало больше, совершенных ими преступлений — меньше

С начала текущего года инициировано 43 уголовных производства по фактам фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Напомним, что в прошлом году был сформирован реестр лиц, пребывание которых на территории России признано незаконным. По состоянию на сегодняшний день, в Республике Татарстан в данном реестре числится 11 тысяч человек.