Мигрантов в Татарстане стало больше, совершенных ими преступлений — меньше

За первые два месяца текущего года в Татарстан прибыло 43 тысячи иностранных граждан, большинство из которых намереваются работать или учиться. Эти данные, а также информация о криминальной статистике среди иностранцев, были озвучены на брифинге в МВД республики.
Татарстан занимает третье место в России по числу иностранных резидентов, уступая лишь Подмосковью и Ленинградской области. С начала года в республику въехало более 43 тысяч иностранцев.
Преимущественно иностранцы приезжают с целью трудоустройства или получения образования. Миграционный вопрос является весьма актуальным для Татарстана. Статистика показывает, что большая часть прибывающих — это выходцы из стран СНГ, отметил замминистра внутренних дел по Республике Татарстан по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.
С начала года для трудовых мигрантов было оформлено около 7 тысяч патентов, а также 1463 разрешения на работу для граждан стран с визовым режимом. Кроме того, более 20 тысяч иностранных студентов проходят обучение в вузах республики.
Для сравнения, за тот же период прошлого года в Татарстан прибыло 31 тысяча мигрантов, что на 12 тысяч меньше. Ключевым фактором, влияющим на миграционную ситуацию, является безвизовый режим со странами СНГ. Въезд граждан Узбекистана, Таджикистана и Казахстана не требует визы, напомнил Денис Дзьоник.
Недавно появилась новая возможность ускоренного получения гражданства — через заключение контракта на военную службу, срок которого должен составлять не менее года. После подписания контракта можно сразу подавать документы на гражданство для себя и членов семьи (супруги и детей).
Все вопросы, связанные с этим, находятся под строгим контролем. Иностранные граждане, выполнившие свой долг перед страной, уже получили гражданство, отметил Денис Дзьоник.
По упрощенной процедуре заявление рассматривается территориальным органом МВД в течение одного месяца, или трех месяцев при необходимости уточнения документов.
С 2026 года ужесточение законодательства, регулирующего организацию нелегальной миграции и незаконное пересечение государственной границы РФ, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет для виновных лиц.
Согласно данным, представленным Министерством внутренних дел Татарстана, в текущем периоде наблюдается позитивная динамика снижения числа правонарушений, совершенных иностранными гражданами. За отчетный период раскрыто 77 преступлений, в которых фигурируют 69 мигрантов. Этот показатель на 41,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала текущего года инициировано 43 уголовных производства по фактам фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Напомним, что в прошлом году был сформирован реестр лиц, пребывание которых на территории России признано незаконным. По состоянию на сегодняшний день, в Республике Татарстан в данном реестре числится 11 тысяч человек.
За тот же период к административной ответственности привлекли 4 тысячи мигрантов, причем более половины из них — за нарушение установленного режима пребывания.
Выявлено 225 случаев нелегального трудоустройства. В отношении работодателей, привлекающих неквалифицированную рабочую силу, вынесено свыше 400 постановлений о привлечении к административной ответственности, отметил Денис Дзьоник.
С начала года и по сегодняшний день принято 800 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, что в два раза превышает показатели прошлого года.
Типичный вид преступлений, как совершаемых мигрантами, так и против них, связан с кражами, предусмотренными статьей 158 Уголовного кодекса РФ, уточнил Денис Дзьоник.