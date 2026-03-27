Пропажа Усольцевых поменяла принцип подхода к поисковым операциям

Стало известно, как пропажа Усольцевых повлияла на систему поисков в стране.
Прошло полгода с момента загадочной пропажи семьи Усольцевых из Красноярского края.
Сразу после объявления об их поисках, на Кутурчинское Белогорье съехались добровольцы со всей страны, число которых превысило полторы человек.
Последствия этого инцидента вышли за рамки отдельных поисковых операций. Сразу после сворачивания активной фазы поисков в Красноярске состоялось совещание оперативных служб и волонтеров, за которым последовали совместные учения.
«Каждый поиск — это опыт. История семьи Усольцевых уже отражается в региональной практике: создана рабочая группа со Следственным комитетом, МВД, спасателями, добровольцами и красноярским отделением Красного Креста, чтобы усовершенствовать алгоритм реагирования», — сообщил корреспонденту krsk.aif.ru региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Владислав Величко.
Кроме того, этот случай стал точкой перехода к более технологичной модели поиска. Отряд активно выстраивает взаимодействие с операторами связи и системами видеонаблюдения для формирования более безопасной среды и сокращения времени реагирования. Продолжается также совершенствование оборудования и усиление профилактических мер.
«Это всё также происходит, как часть естественного процесса развития отряда и взаимодействия с партнерами, которые нам помогают», — подчеркнул Величко.
Напомним, Усольцевы пропали на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Активная фаза поисков прекратилась 12 октября из-за погодных условий. Но семью продолжают искать профессионалы.
Есть несколько версий пропажи Усольцевых — от несчастного случая до побега за границу. Так, сосед семьи считает, что исчезнувшие могли стать жертвами браконьеров.