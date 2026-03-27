Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Пензы грозит до трех лет тюрьмы за ложное сообщение о бомбе на Нововоронежской АЭС

40-летний мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в управлении МВД по Пензенской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя региона. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным полиции, злоумышленник позвонил на единый номер экстренных служб 112 и заявил, что на Нововоронежской АЭС заложено взрывное устройство. Сообщение о минировании объекта потребовало экстренного реагирования: на место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Проведенная проверка показала, что информация об угрозе взрыва не соответствовала действительности. В настоящее время в отношении пензенца возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — лишение свободы на срок до трёх лет.