Жителю Пензы грозит до трех лет тюрьмы за ложное сообщение о бомбе на Нововоронежской АЭС

27 марта в управлении МВД по Пензенской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя региона. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
По данным полиции, злоумышленник позвонил на единый номер экстренных служб 112 и заявил, что на Нововоронежской АЭС заложено взрывное устройство. Сообщение о минировании объекта потребовало экстренного реагирования: на место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.
Проведенная проверка показала, что информация об угрозе взрыва не соответствовала действительности. В настоящее время в отношении пензенца возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — лишение свободы на срок до трёх лет.