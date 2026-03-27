В Красноярске раскрыли картельный сговор на охране соцобъектов

Прокуратура Красноярского края выяснила: несколько частных охранных организаций работали как единый механизм, хотя на бумаге числились конкурентами. Шесть лет компании делали вид, что борются за госзаказы, а на деле просто делили между собой рынок.
С 2020 года группа аффилированных фирм участвовала в торгах на охрану больниц, школ и соцучреждений. Заявки отправляли с одних IP‑адресов, использовали общие электронные подписи и один офис в Красноярске. Кто станет «победителем», решалось заранее.
На аукционах схема выглядела так: одни участники имитировали борьбу, другие забирали контракт. Если на торги выходил реальный конкурент, в ход шло агрессивное демпингование — цена падала вплоть до 99% от начальной. Добросовестные компании не выдерживали.
Итог — 433 госконтракта на сумму больше 427 миллионов рублей. При этом охрану на объектах нередко обеспечивали с грубыми нарушениями, что создавало угрозу для посетителей и персонала. Бюджет же терял деньги из‑за отсутствия настоящей конкуренции.
После совместной проверки прокуратуры, УФАС и ФСБ в действиях компаний увидели признаки картельного сговора. Возбуждено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции в особо крупном размере. Ход расследования взял на личный контроль прокурор края.