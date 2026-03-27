Подвалы в Хостинском районе Сочи готовят под укрытия на случай ЧС

В Сочи продолжают приводить в порядок подвальные помещения многоквартирных домов. Основная цель таких субботников — соблюдение санитарных норм и требований антитеррористической безопасности.
Одним из примеров совместной работы властей и горожан стала расчистка пятиэтажки на улице Дарвина в Хостинском районе. Силами жильцов, сотрудников управляющей компании и представителей районной администрации из подвала дома вывезли более 40 кубометров строительного и бытового мусора. Всего же на данный момент в Хостинском районе привели в порядок более 65 подвалов.
«Важно, чтобы подвал мог использоваться в качестве укрытия при необходимости, — отметил глава Хостинского района Иван Савин. — На каждом доме, где подвал очищен от посторонних вещей, нами вывешивается табличка, обозначающая, что данное подвальное помещение может использоваться при необходимости как укрытие».
Власти напоминают, что использование подвалов, чердаков и цоколей для хранения личных вещей, организации мастерских или складов категорически запрещено правилами противопожарного режима. Захламление таких зон не только грозит штрафами, но и блокирует доступ аварийных служб к инженерным коммуникациям в случае поломок. Работа по инспекции и освобождению общедомовых территорий от посторонних предметов продолжается во всех районах курорта.