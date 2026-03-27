Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подвалы в Хостинском районе Сочи готовят под укрытия на случай ЧС

Подвалы 65 многоквартирных домов привели в порядок в Хостинском районе Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают приводить в порядок подвальные помещения многоквартирных домов. Основная цель таких субботников — соблюдение санитарных норм и требований антитеррористической безопасности.

Одним из примеров совместной работы властей и горожан стала расчистка пятиэтажки на улице Дарвина в Хостинском районе. Силами жильцов, сотрудников управляющей компании и представителей районной администрации из подвала дома вывезли более 40 кубометров строительного и бытового мусора. Всего же на данный момент в Хостинском районе привели в порядок более 65 подвалов.

«Важно, чтобы подвал мог использоваться в качестве укрытия при необходимости, — отметил глава Хостинского района Иван Савин. — На каждом доме, где подвал очищен от посторонних вещей, нами вывешивается табличка, обозначающая, что данное подвальное помещение может использоваться при необходимости как укрытие».

Власти напоминают, что использование подвалов, чердаков и цоколей для хранения личных вещей, организации мастерских или складов категорически запрещено правилами противопожарного режима. Захламление таких зон не только грозит штрафами, но и блокирует доступ аварийных служб к инженерным коммуникациям в случае поломок. Работа по инспекции и освобождению общедомовых территорий от посторонних предметов продолжается во всех районах курорта.