Подвалы в Хостинском районе Сочи готовят под укрытия на случай ЧС

Власти напоминают, что использование подвалов, чердаков и цоколей для хранения личных вещей, организации мастерских или складов категорически запрещено правилами противопожарного режима. Захламление таких зон не только грозит штрафами, но и блокирует доступ аварийных служб к инженерным коммуникациям в случае поломок. Работа по инспекции и освобождению общедомовых территорий от посторонних предметов продолжается во всех районах курорта.