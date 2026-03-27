СМИ: США собираются предъявить новые обвинения Николасу Мадуро

На него (Мадуро) подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил.
При этом Трамп добавил, что Мадуро предстанет перед «справедливым судом», сообщает британское издание ВВС*. Но, как утверждают юристы, правительство США «даже не знает, в чем еще можно обвинить Мадуро».
Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес были захвачены американскими военными во время рейда в Венесуэле в январе этого года. Сейчас они находятся в федеральном центре временного содержания в Нью-Йорке. Прошения об освобождении под залог они не подавали.
На предварительных слушаниях в четверг адвокаты Мадуро и его супруги просили судью закрыть дело о наркотерроризме, так как США отказали чете в использовании государственных средств Венесуэлы для оплаты своей защиты в США. Прокуроры парировали, что супруги не должны иметь доступ к госсредствам Венесуэлы из соображений национальной безопасности, и утверждали, что у четы есть доступ к личным средствам для оплаты услуг адвокатов.
92-летний судья Элвин Хеллерстайн отказал в закрытии дела из-за этого спора и заверил, что «правительство Венесуэлы готово платить».
