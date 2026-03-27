СМИ: США собираются предъявить новые обвинения Николасу Мадуро

На предварительных слушаниях в четверг адвокаты Мадуро и его супруги просили судью закрыть дело о наркотерроризме, так как США отказали чете в использовании государственных средств Венесуэлы для оплаты своей защиты в США. Прокуроры парировали, что супруги не должны иметь доступ к госсредствам Венесуэлы из соображений национальной безопасности, и утверждали, что у четы есть доступ к личным средствам для оплаты услуг адвокатов.