Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: США собираются предъявить новые обвинения Николасу Мадуро

США рассматривают возможность возбуждения дополнительных дел против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На него (Мадуро) подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил.

Дональд Трамп
президент США

При этом Трамп добавил, что Мадуро предстанет перед «справедливым судом», сообщает британское издание ВВС*. Но, как утверждают юристы, правительство США «даже не знает, в чем еще можно обвинить Мадуро».

Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес были захвачены американскими военными во время рейда в Венесуэле в январе этого года. Сейчас они находятся в федеральном центре временного содержания в Нью-Йорке. Прошения об освобождении под залог они не подавали.

Как уточняет издание, в США им уже предъявлены обвинения в наркотеррористическом заговоре, заговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью обладания пулеметами и взрывными устройствами.

На предварительных слушаниях в четверг адвокаты Мадуро и его супруги просили судью закрыть дело о наркотерроризме, так как США отказали чете в использовании государственных средств Венесуэлы для оплаты своей защиты в США. Прокуроры парировали, что супруги не должны иметь доступ к госсредствам Венесуэлы из соображений национальной безопасности, и утверждали, что у четы есть доступ к личным средствам для оплаты услуг адвокатов.

92-летний судья Элвин Хеллерстайн отказал в закрытии дела из-за этого спора и заверил, что «правительство Венесуэлы готово платить».

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше