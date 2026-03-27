В Молдове ликвидирована преступная группа «Car Vertical»: Члены группировки публиковали в тг-канале интимные фото почти 2000 женщин, требуя за удаление деньги — всего было уплачено 26 млн леев

С 2024 года члены преступной группы публиковали в интернете интимные изображения более 1900 женщин, которые они получали от других людей. Члены сети также шантажировали своих жертв, угрожая отправить фотографии родственникам и близким друзьям. Оцениваемая сумма с более чем 1900 жертв превышает 26 000 000 леев.