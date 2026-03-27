В Молдове ликвидирована преступная группа «Car Vertical»: Члены группировки публиковали в тг-канале интимные фото почти 2000 женщин, требуя за удаление деньги — всего было уплачено 26 млн леев

Администратор телеграм канала задержан [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция Молдовы ликвидировала преступную группу под названием «Car Vertical». Администратор телеграм канала задержан.

С 2024 года члены преступной группы публиковали в интернете интимные изображения более 1900 женщин, которые они получали от других людей. Члены сети также шантажировали своих жертв, угрожая отправить фотографии родственникам и близким друзьям. Оцениваемая сумма с более чем 1900 жертв превышает 26 000 000 леев.

Канал телеграм «Car Vertical» — закрыт, 19-летний администратор канала задержан, всего 10 человек в возрасте от 19 до 42 лет находятся под подозрением. Среди них трое студентов технического колледжа (включая администратора), домработницы, агент по недвижимости, работник автосервисного центра и администратор прачечной.

