В Нижнем Новгороде осудили директора турфирмы за обман клиентов на 2,2 млн

Это далеко не первый случай, когда нижегородцев обманывают с отпуском. Автозаводский районный суд рассматривал дело Анастасии, которая обманула более 40 покупателей. Мошенница рассказала, что клиентская база у нее была достаточно большая, в год около 100 клиентов. Однако финансовое положение стало ухудшаться. Приходилось оплачивать туры из сумм, которые поступали от новых клиентов. Вскоре она стала тратить деньги на себя, поэтому невыполненные обязательства перед клиентами стала оправдывать нелетной погодой, сложностями с переводом денег и многим другим.