В Нижнем Новгороде осудили директора турфирмы за обман клиентов на 2,2 млн

Уже совсем скоро начнется сезон отпусков. Когда люди планируют свои путешествия, они явно не ожидают, что в итоге лишь их деньги совершат поездку до кармана мошенника. О том, как турфирмы могут обмануть жителей Нижнего Новгорода и какой срок грозит аферистам, рассказал контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru.
Коммерческий директор турфирмы Валерия производила крайне приятное впечатление, поэтому клиенты верили ей и рекомендовали друг другу. Собрав клиентскую базу, женщина уволилась из агентства и стала заниматься криминальным заработком, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД. По информации ведомства, Валерия представлялась руководителем турфирмы и заключала с обратившимися к ней людьми договоры о предоставлении туров по России и в другие страны. За оформление документа она брала полную предоплату.
Обманутая нижегородка рассказала, что собиралась в Сочи в отпуск, запланированный для дочки, перенесшей операцию. В предвкушении они приехали в аэропорт, где узнали об отсутствии своих фамилий в списках. На звонки Валерия не отвечала, а в агентстве сказали, что она уволилась. Брони в отеле также не было, все билеты и ваучеры оказались ненастоящими.
В полиции рассказали, что мошенница не приобретала путевки, в отдельных случаях оформляла только проезд до места отдыха. Валерия каждый раз находила причины сложившихся ситуаций, например, что где-то зависли деньги или кто-то задерживает подтверждение.
Обманутые туристы написали заявления в полицию. Валерию задержали, мерой пресечения был избран запрет определенных действий. Однако она продолжила зарабатывать мошенническими схемами. В итоге жертвами стали 15 человек, которые лишились более 2,2 миллиона рублей.
В результате она получила пять лет колонии общего режима. 40-летняя женщина в прошлом году родила ребенка, поэтому суд дал ей отсрочку отбывания наказания — до исполнения ребенку 14 лет. То есть женщина отправится в колонию не ранее 2039 года. «И тут схитрила», считают жертвы мошенницы.
Это далеко не первый случай, когда нижегородцев обманывают с отпуском. Автозаводский районный суд рассматривал дело Анастасии, которая обманула более 40 покупателей. Мошенница рассказала, что клиентская база у нее была достаточно большая, в год около 100 клиентов. Однако финансовое положение стало ухудшаться. Приходилось оплачивать туры из сумм, которые поступали от новых клиентов. Вскоре она стала тратить деньги на себя, поэтому невыполненные обязательства перед клиентами стала оправдывать нелетной погодой, сложностями с переводом денег и многим другим.
В итоге Анастасия была приговорена к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима.
Тот же суд в мае прошлого года огласил приговор менеджеру турагентства, которая брала полную или частичную предоплату, однако путевки не оформляла.
Обманутыми оказались 29 человек, они потеряли более 5,5 млн рублей. За мошенничество в особо крупном размере нижегородка была приговорена к 4 годам колонии общего режима.