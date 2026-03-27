В Красноярске задержали чиновника за мошенничество в особо крупном размере

Сотрудник УДДИБа с двумя подельниками «заработали» 25 миллионов на освещении города.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали чиновника по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело было заведено на основании материалов, собранных УФСБ России по Красноярскому краю.

Речь идет о заместителе руководителя по благоустройству и озеленению Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Второй подозреваемый — генеральный директор коммерческой организации, третий — индивидуальный предприниматель, который занимается производством электрического оборудования.

По версии следствия в апреле 2025 года между УДИБом и некой фирмой был заключен контракт на восстановление сети наружного освещения. Стоимость контракта 78 миллионов рублей. Гендиректор фирмы привлек своего брата — третьего фигуранта. Втроем договорились закупить дешевое и некачественное оборудование «за копейки». Уплаченные из бюджета деньги они поделили между собой. Ущерб городу составил более 25 миллионов.

Решается вопрос о мере пресечения всех троих.