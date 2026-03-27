Пойманного на взятке воронежского полицейского поместили под домашний арест

По данным следствия, 17 июня 2025 года сотрудник ГИБДД на улице Электровозной в Воронеже получил от водителя взятку в сумме 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. За эту сумму страж порядка обязался не привлекать автомобилиста к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.
Уголовное дело возбуждено в этом месяце по заявлению лица, обратившегося в следственный орган, а также на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области. Сотруднику полиции предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант помещен под домашний арест.
— При подтверждении вины полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и накажут в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.