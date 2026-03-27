Пассажирка легковой машины погибла в лобовом ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Шахты — Раздорская.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП с участием легковой машины и пассажирской «ГАЗели» произошло в Ростовской области рано утром 27 марта. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, на участке трассы Шахты — Раздорская 73-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» начал обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной «ГАЗелью».

— В результате 68-летняя пассажирка «Лада Гранта» погибла. Водителя с травмами доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: нужно строго соблюдать ПДД, всегда следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. На дорогах нужно быть внимательными и осторожными.

