Пассажирка легковой машины погибла в лобовом ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП с участием легковой машины и пассажирской «ГАЗели» произошло в Ростовской области рано утром 27 марта. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, на участке трассы Шахты — Раздорская 73-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» начал обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной «ГАЗелью».
— В результате 68-летняя пассажирка «Лада Гранта» погибла. Водителя с травмами доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: нужно строго соблюдать ПДД, всегда следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. На дорогах нужно быть внимательными и осторожными.
