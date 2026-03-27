На пожаре в Березниках погибли два человека

Сегодня ночью, 27 марта, пожар в жилом доме в Березниках унес жизни двух человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.
Возгорание произошло на 5 этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Юбилейной. Для того, чтобы потушить огонь на площади в 12 кв. м. было задействовано 12 пожарных МЧС, а также четыре единицы техники. После того как специалисты ликвидировали возгорание, были обнаружены тела двоих погибших. Причины возникновения пожара устанавливаются.
МЧС по Пермскому краю напоминает гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, эксплуатации исключительно исправных электроприборов, недопущения их работы без присмотра. Кроме того, рекомендуется оснащать помещения пожарными извещателями, которые предупреждают о возгорании.