Два жителя Башкирии скончались от мышиной лихорадки

В 2025 году мышиной лихорадкой (геморрагической лихорадкой с почечным синдромом) переболели 732 жителя Башкирии. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак, зарегистрировали два летальных случая.
В этом году из-за ранней весны и высоких температур специалисты прогнозируют рост популяции грызунов, а значит, и увеличение числа заболевших. Главная профилактика — личная гигиена и осторожное поведение. Люди сами должны помнить о рисках и защищать себя при уборке на дачных участках, субботниках, работе в огороде и в лесу.
Анна Казак также отметила, что в этом году увеличили финансирование на обработку территорий и учреждений от грызунов.