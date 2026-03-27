Два жителя Башкирии скончались от мышиной лихорадки

В прошлом году зарегистрировали 732 случая ГЛПС, два из них с летальным исходом.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году мышиной лихорадкой (геморрагической лихорадкой с почечным синдромом) переболели 732 жителя Башкирии. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак, зарегистрировали два летальных случая.

В этом году из-за ранней весны и высоких температур специалисты прогнозируют рост популяции грызунов, а значит, и увеличение числа заболевших. Главная профилактика — личная гигиена и осторожное поведение. Люди сами должны помнить о рисках и защищать себя при уборке на дачных участках, субботниках, работе в огороде и в лесу.

Анна Казак также отметила, что в этом году увеличили финансирование на обработку территорий и учреждений от грызунов.