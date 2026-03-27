Задержания в мэрии Сочи: что известно на данный момент

Сотрудники ФСБ задержали троих высокопоставленных чиновников администрации Сочи, включая звице-мэра Евгения Горобца. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вместе с вице-мэром по делу проходят директор правового департамента мэрии Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.
По информации ТАСС, чиновники стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве на сумму 11 миллионов 750 тысяч рублей. В настоящее время Евгений Горобец и Роман Рябцев задержаны, а Аслан Ачмизов отпущен под подписку о невыезде.
Как сообщает РИА Новости, Евгений Горобец стал фигурантом еще одного дела — о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что Горобец обеспечил своей 25-летней дочери фиктивное трудоустройство с выплатой зарплаты в обмен на покровительство коммерческой фирме.
Евгений Горобец занимает пост вице-мэра в августе 2024 года, до этого он работал в структурах администрации Краснодара и краевого Арбитражного суда, а также занимал должность первого замгендиректора оператора по обращению с отходами АО «Крайжилкомресурс». По данным ТАСС, Кроме того, в 2010 году Горобец был назначен начальником отдела правовых отношений правового управления департамента Краснодарского края по реализации полномочий краевой администрации при подготовке Зимних Олимпийских игр 2014 года.
Роман Рябцев является «долгожителем» сочинской администрации, занимая свой пост с начала 2000-х годов, отмечает портал Sochi1.ru. Аслан Ачмизов работает в структурах муниципального земельного контроля с 2016 года, а возглавил профильный департамент в июле 2023 года.