Распял щенка на кресте. Некрофил душил детей и выкапывал тела из могил

Детство у всех разное: одним нравится целыми днями гонять мяч во дворе, другим — кататься на велосипеде, третьим — играть в прятки на заброшках. А вот Роман Емельянцев, когда был маленьким, любил совсем недетские жуткие игры. Ему нравилось мучить животных. Особое удовольствие он получал, когда удавалось распять на кресте котёнка или щенка — вид мучающегося в агонии животного вызывал у него возбуждение.
Когда Емельянцев вырос, животных ему стало мало. Сначала он раскапывал женские могилы и разглядывал обнажённые тела, а позже стал убивать, не жалея даже самых беззащитных. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Мучил зверей, выкапывал тела.
«Соседи знали, что на нашей улице после освобождения живёт маньяк. Люди были предупреждены, но всё равно боялись. Не разрешали детям ходить мимо этого дома», — рассказала rostov.aif.ru Вера Похно.
Раньше женщина жила в донском городе Шахты, что в 70 километрах от Ростова. В то время Вера Александровна была административным участковым — так называют должность наподобие старшего в многоквартирном доме, только в частном секторе. Зверства, о которых пойдёт речь, в начале нулевых потрясли не только маленький городок, но и весь юг России.
Роман Емельянцев родился в начале 80-х годов прошлого века в Шахтах. До его появления на свет в семье умерли пятеро детей. Но родительского тепла, казалось бы, долгожданный ребёнок не получил, больше братьев и сестёр у него не было. Отец Романа был запойным алкоголиком, который превратил жизнь сына в череду побоев. Однажды пьяный глава семейства сильно толкнул мальчика на пол, тот упал, ударился головой и получил тяжёлую травму.
Этот момент считается переломным в судьбе Емельянцева, после травмы в поведении мальчика начались резкие изменения. Он и до того практически не общался со сверстниками, а после и вовсе замкнулся в себе. Зато стал ловить и мучить котят, щенков, ежей, получая от этого болезненное удовольствие. А когда смотреть на агонию несчастных животных ему стало неинтересно, он попытался пустить под откос пассажирский поезд: хотел посмотреть, как из вагонов будут выносить покалеченных. К счастью, ему это не удалось.
Позже, будучи ещё ребёнком, Емельянцев стал наведываться на кладбище. Там он разрывал свежие могилы и смотрел на женские тела.
Примечательно, что будущий серийник и сам понимал: с ним что-то неладно, а потому согласился пройти курс лечения. Это дало свои плоды: в конце 90-х подросток смог успешно окончить школу, поступить в университет, начать изучать экономику и влиться в коллектив. У него даже появилась девушка.
Однако в начале нулевых Емельянцев потерял интерес к учёбе, стал систематически прогуливать занятия, за что его отчислили. Он вернулся к матери в Шахты и возобновил своё странное увлечение — прогулки по кладбищам.
Посадили невиновного.
В феврале 2002 года на территории заброшенного шахтинского завода нашли тело семилетнего Миши Р. По следам на теле мальчика специалисты делают вывод, что его пытали, били ножом, насиловали, а потом попытались сжечь.
Подозрение в жестоком убийстве пало на отца Миши — гуляку и выпивоху Александра Р. Когда на допрос в милицию привезли его супругу, то женщина, уставшая от побоев, унижений и постоянных пьянок, заявила, что Мишу действительно убил её деспот-муж. То же самое она приказала говорить и старшему сыну.
Александр, как писали в местных газетах, тогда выглядел ужасно: опухшее от запоя лицо, заплывшие глаза. А главное — провалы в памяти и полное отсутствие понимания происходящего. Мужчина признался милиции, якобы действительно избил сына, перенёс его на завод, попытался поджечь, хотя зачем — не помнил. Поверил супруге и остальным, кто твердил о его вине. Даже во время следственного эксперимента он показывал, как убивал ребёнка. Только на суде сказал, что ничего этого не было, но было поздно: его приговорили к 12 годам лишения свободы.
В то время, пока над Р. шёл суд, в Шахтах продолжились изуверства. Так, спустя примерно год после убийства Миши, местные жители нашли на погосте тело пьяной бездомной женщины. Её задушили.
А спустя ещё несколько месяцев, в мае 2003-го, третье жестокое убийство потрясло шахтёрский городок. Жертвой стал шестилетний Саша. Несколько свидетелей видели, как неизвестный мужчина уводил мальчика в лес. Они рассказали обо всём родителям мальчика, и те побежали в рощицу спасать ребёнка, даже почти настигли похитителя, но он ускользнул.
Какой ужас происходил потом, невозможно описывать без содрогания. Когда изувер понял, что его не догнали, он задушил ребёнка, а после жестоко надругался на бездыханным телом.
«Чикатило покажется ребёнком».
На следующее утро после убийства Саши домой к Емельянцеву нагрянула милиция: один из свидетелей, видевших, как кто-то уводит мальчика в лес, распознал в похитителе Романа.
На допросах Емельянцев не стал отпираться: почти сразу признался в убийствах соседского мальчика и бродяжки на кладбище. Следствию он помогал охотно, рассказывал подробности, будто хвастался.
А потом он вспомнил убийство Миши Р. Казалось бы, вот оно, доказательство невиновности пьющего отца мальчика. Но обвинить Емельянцева в этом преступлении не смогли, ведь за него уже сидит другой человек.
25 мая 2004 года Ростовский областной суд приговорил Емельянцева к 15 годам лишения свободы за два убийства. А в 2007-м, когда он уже отбывал срок, возобновили расследование дела об убийстве Миши Р. Отца мальчика освободили, а настоящему убийце предъявили обвинение. Осенью 2008-го Ростовский облсуд дал Емельянцеву ещё 17 лет, присоединив к сроку часть наказания по первому приговору, которую зверь ещё не успел отбыть.
Отбывал он наказание в новочеркасской колонии, где характеризовался плохо. Приступы агрессии и патологическая тяга к убийствам не утихали. В том же году серийника посетили журналисты, которым он заявил:
«Если я выйду, то Чикатило покажется ребёнком».
На свободу Емельянцев вышел в 2020 году. Жил в Шахтах, избегая земляков — горожане его боялись. Как рассказала нашей редакции Вера Похно, маньяка регулярно навещали с проверками сотрудники полиции. Она и сама периодически ходила мимо зловещего дома, наблюдала. Но в то время всё было спокойно.
При этом Вера Александровна уточнила, что личного контакта с мужчиной не имела, видела только на фотографиях.
«Под постоянным наблюдением был, вот и вёл себя тихо», —заключила наша собеседница.
С работой у Емельянцева не клеилось, но в итоге он устроился на автомойку. В дальнейшем подсел на запрещённые вещества. Вечером 4 мая 2021 года его задержали. При обыске нашли телефон, банковскую карту и пакет с порошком. Емельянцев признал вину в хранении наркотиков, раскаялся. Шахтинский суд дал ему ещё три года и девять месяцев.
Дальше его следы теряются. По неподтверждённым данным, Емельянцев мог погибнуть.