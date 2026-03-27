Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО Волгограда

По версии силовиков, Кошелев и Серовой, действуя по предварительному сговору, вымогали 15 тысяч в криптовалюте (1,2 млн рублей) у главного врача поликлиники Волгограда. Перед этим в телеграм-канале «Волгоградские слухи» мужчинами были размещены порочащие медика сообщения. Чтобы такие публикации больше не появлялись, журналисты и предлагали женщине заплатить крупную сумму.