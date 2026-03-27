Застрявшего в ванной питона спасли нижегоросдкие сотрудники МЧС

В Богородском пожарная служба столкнулась с неординарной ситуацией ранним утром. Службе спасения поступил сигнал о том, что в ванной комнате обнаружен питон. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Для проведения спасательной операции был направлен расчет 174 пожарно-спасательной части под руководством начальника Родиона Мартынова.
По прибытии на место происшествия, команда установила, что экзотическое пресмыкающееся оказалось в ловушке, запутавшись в сантехнических коммуникациях. Для обеспечения безопасности животного, было принято решение об осторожном демонтаже части конструкции.
Спасательная операция завершилась благополучно: змеея была аккуратно освобождена и возвращена своему законному владельцу. Питон не пострадал.
