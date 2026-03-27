В Красноярске чиновника и бизнесменов подозревают в махинации на 25 млн

В Красноярске задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве. По версии следствия, они поставили городу некачественные светильники по завышенной цене, а разницу забрали себе.
Фигурантами стали заместитель руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства мэрии, генеральный директор коммерческой организации и его брат — индивидуальный предприниматель в сфере электрооборудования. Их имена в интересах следствия пока не раскрываются.
В апреле прошлого года мэрия заключила контракт нра 78 млн рублей на восстановление сетей наружного освещения. Подрядчик, в свою очередь, заказал у коммерсантов светодиодные светильники почти на 25 млн рублей. Но, как выяснили оперативники, бизнесмены привезли оборудование, которое не соответствовало ни ГОСТам, ни техзаданию.
Чиновник, курировавший благоустройство, знал об этом, но всё равно разрешил принять товар и подписать акты выполненных работ. Деньги перечислили полностью, а подозреваемые потратили их, по версии следствия, по своему усмотрению. Ущерб бюджету составил больше 25 миллионов.
Уголовное дело возбудили по материалам краевого управления ФСБ. Сейчас все трое задержаны, по решению суда двум фигурантам запретили определенные действия.