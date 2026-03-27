«Перенес с тротуара в овраг и стал душить на земле». В Круглом отсидевший 16 лет за убийство женщины рецидивист напал на 20-летнюю девушку

В Круглом убийца-рецидивист напал на 20-летнюю девушку. Подробности рассказали в прокуратуре Могилевской области.
Так, в сентября 2025 года вблизи пересечения улиц Могилевская и Юбилейная в Круглом 44-летний горожанин беспричинно напал на незнакомую ему девушку. Мужчина схватил жертву, перенес с тротуара в овраг, повалил на землю и начал душить. К счастью, в этот момент по улице шла семейная пара с ребенком. Они услышали крики, оттащили нападавшего от девушки и вызвали милицию.
Выяснилось, что нападение совершил рецидивист, отсидевший за убийство женщины в период с 2006 по 2022 годы.
— В тот сентябрьский день фигурант вновь пытался совершить аналогичное преступление, — прокомментировали в прокуратуре.
На суде обвиняемый не признал свою вину, категорически отрицая причастность к нападению.
Но суд признал его виновным и приговорил к 20 годам исправительной колонии в условиях особого режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевшей — 30 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда.
Приговор еще может быть обжалован.
