«Перенес с тротуара в овраг и стал душить на земле». В Круглом отсидевший 16 лет за убийство женщины рецидивист напал на 20-летнюю девушку

Так, в сентября 2025 года вблизи пересечения улиц Могилевская и Юбилейная в Круглом 44-летний горожанин беспричинно напал на незнакомую ему девушку. Мужчина схватил жертву, перенес с тротуара в овраг, повалил на землю и начал душить. К счастью, в этот момент по улице шла семейная пара с ребенком. Они услышали крики, оттащили нападавшего от девушки и вызвали милицию.