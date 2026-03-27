Три человека пострадали в массовой аварии на Кубани

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла утром 27 марта на улице Торговой в городе Гулькевичи. По предварительным данным, виновником инцидента стал 70-летний водитель автомобиля Chery.
Выезжая на дорогу, мужчина за рулем китайского авто не предоставил преимущество в движении и врезался в ехавший по главной полосе Opel, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Удар спровоцировал цепную реакцию: немецкую иномарку отбросило на Audi, которая по инерции протаранила припаркованную на обочине отечественную машину.
В результате столкновения пострадали три человека. В больницу доставили водителя и пассажира Chery, а также водитель автомобиля Opel, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.