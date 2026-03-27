СМИ: Иран впервые атаковал в Кувейте объект, связанный с Китаем

По данным китайского информагентства «Синьхуа» (Xinhua) в декабре прошлого года Кувейт подписал контракт с китайской компанией China Communications Construction Company на строительство порта Мубарак аль-Кабир на острове Бубиян на севере страны. Стоимость проекта оценивается примерно в 4 млрд долларов. Кувейт собирался создать здесь безопасный региональный транспортно-логистический коридор, а Китай — интегрировать проект в инициативу «Один пояс, один путь».