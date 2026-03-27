СМИ: Иран впервые атаковал в Кувейте объект, связанный с Китаем

Портовое управление Кувейта в пятницу сообщило, что два торговых порта страны — Эш-Шувайх и Мубарак аль-Кабир — были атакованы на рассвете «вражескими» беспилотниками и крылатыми ракетами.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По предварительным данным, инфраструктуре обоих портов нанесен «материальный ущерб», но человеческих жертв нет. По порту Мубарак аль-Кабир был нанесен двойной удар, уточняет турецкое агентство Anadolu Ajansi.

Израильская газета The Times of Israel, комментируя случившееся, отмечает, что впервые с начала боевых действий 28 февраля в результате иранских атак пострадал объект, который сейчас строится в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Никаких немедленных комментариев со стороны Пекина, который продолжает закупать иранскую нефть, не последовало.

По данным китайского информагентства «Синьхуа» (Xinhua) в декабре прошлого года Кувейт подписал контракт с китайской компанией China Communications Construction Company на строительство порта Мубарак аль-Кабир на острове Бубиян на севере страны. Стоимость проекта оценивается примерно в 4 млрд долларов. Кувейт собирался создать здесь безопасный региональный транспортно-логистический коридор, а Китай — интегрировать проект в инициативу «Один пояс, один путь».

