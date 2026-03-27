В Шахунье застрелили бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова

Уголовное дело по факту убийства местного предпринимателя возбуждено в городе Шахунье, об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 26 марта в частном доме на улице Комсомольской. По предварительным данным, погибшим является бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, в которого несколько раз выстрелили из охотничьего ружья.