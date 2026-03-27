В Шахунье застрелили бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова

Уголовное дело по факту убийства местного предпринимателя возбуждено в городе Шахунье, об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 26 марта в частном доме на улице Комсомольской. По предварительным данным, погибшим является бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, в которого несколько раз выстрелили из охотничьего ружья.
На месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты регионального управления СК и Главного управления криминалистики по ПФО. Силовики проводят детальный осмотр территории, назначают необходимые экспертизы и допрашивают свидетелей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможную связь с гибелью сына предпринимателя, Али Саидова, который был убит два года назад в местном кафе. Подозреваемый по тому делу до сих пор находится в розыске. Расследование находится на особом контроле руководства регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
