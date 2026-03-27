Fars: США и Израиль ударили по двум сталелитейным заводам в Иране

По его данным, атаке подверглись металлургический комбинат компании Khuzestan Steel в провинции Хузестан, а также сталелитейный завод компании Mobarakeh Steel в провинции Исфахан. На места происшествий оперативно прибыли спасательные службы. Информация о возможных жертвах, пострадавших и масштабах нанесенного материального ущерба пока не приводится.