Fars: США и Израиль ударили по двум сталелитейным заводам в Иране

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиаудары по двум крупным сталелитейным предприятиям на территории Ирана. Об этом сообщило агентство Fars.

Источник: AP 2024

По его данным, атаке подверглись металлургический комбинат компании Khuzestan Steel в провинции Хузестан, а также сталелитейный завод компании Mobarakeh Steel в провинции Исфахан. На места происшествий оперативно прибыли спасательные службы. Информация о возможных жертвах, пострадавших и масштабах нанесенного материального ущерба пока не приводится.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

