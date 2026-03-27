«Чёрным лесорубам» грозят сроки за вырубку деревьев в Полесском округе

«Двое жителей региона — 44-летний предприниматель из Калининграда и его 41-летний сообщник — в течение нескольких месяцев незаконно уничтожали деревья в Полесском округе. Свою деятельность они маскировали под расчистку мелиоративного канала на территории государственного лесного фонда. В результате незаконной деятельности уничтожено более сотни деревьев. Ущерб государству превысил 3,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.