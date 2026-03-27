Казахстанский боец ММА попал в аварию в Таиланде

Казахстанский боец ММА Артем Резников попал в дорожную аварии на Пхукете во время тренировочных сборов, передает Zakon.kz.

В интервью изданию Sports24.kz спортсмен рассказал подробности столкновения на Банг Тао и поделился курьезным вердиктом местной полиции.

По словам Резникова, инцидент произошел на прямой дороге, когда он на байке пошел на обгон, а автомобиль перед ним совершил резкий маневр. Несмотря на опасную ситуацию, файтер отделался лишь парой царапин и серьезно не пострадал.

«Я шел на обгон на байке, и машина резко повернула направо. Даже не ожидал — перекрестка-то нет, это прямая дорога. Как говорит тайская полиция, виноваты мы оба: водитель машины совершил маневр, пока я обгонял, а я вообще не должен был этого делать — там желтая сплошная. Отвечаю им: “Но там нет сплошной”. Полицейские: “Она была там когда-то — просто стерлась”. Сказали, чтобы сами чинили свой транспорт. А лично с водителем особо не общались», — сказал Резников.

Добавим, что 34-летний файтер Артем Резников выступает в промоушене ACA. В феврале восьмой номер легкого дивизиона уступил россиянину Юсупу-Хаджи Зубариеву единогласным решением судей (29:28, 29:27, 29:27).