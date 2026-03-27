В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП

В Петербурге врачи спасли беременную, госпитализированную с травмами после ДТП.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Врачи Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга спасли 39-летнюю женщину на позднем сроке беременности, госпитализированную в с тяжелыми травмами после ДТП, сообщила пресс-служба медучреждения.

Согласно релизу, 39-летняя пациентка 17 марта была доставлена в операционное отделение для противошоковых мероприятий Центра критических состояний Елизаветинской больницы с травмами, полученными в результате ДТП. Из сопроводительных документов стало известно, что у женщины есть сложная сопутствующая кардиальная патология и беременность позднего срока.

При этом результаты УЗИ показали, что плод не пострадал внутриутробно. Будущей матери провели операцию, чтобы устранить угрозу жизни. Затем женщина попала в отделение реанимации, где находилась под наблюдением специалистов Елизаветинской больницы.

Состояние ребенка отслеживали специалисты выездной бригады акушерского дистанционного консультативного центра, которые приняли решение о проведении кесарева сечения, чтобы избежать возможной гипоксии.

«На 32−33 неделе беременности в стенах Елизаветинской больницы на свет появился мальчик, 2 070 граммов, 42 сантиметра, на пять баллов по шкале Апгар», — говорится в сообщении.

В настоящее время новорожденный находится под наблюдением неонатологов в Детской городской больнице № 1, его уже отключили от ИВЛ. По словам мамы мальчика, у врачей «хороший прогноз», добавили в Елизаветинской больнице.

Сама женщина находится в состоянии средней тяжести и продолжает лечение в хирургическом отделении.