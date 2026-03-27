55-летнюю мать оштрафовали за «вовлечение сына в опасные действия»

55-летнюю жительницу Саратовской области признали виновной в опасном поступке по отношению к своему сыну, сообщает телеканал «Саратов 24».
По данным следствия, в период с апреля 2023 по сентябрь 2024 года мать позволяла своему 16-летнему сыну ездить на мопеде, несмотря на отсутствие у него водительских прав. 20 сентября 2024 года подросток потерял контроль над транспортным средством и попал в аварию, в результате чего получил травмы средней тяжести.
Суд назначил женщине штраф. Как сообщили телеканалу в следственном управлении, передача несовершеннолетнему транспортного средства, представляющего повышенную опасность, может рассматриваться как вовлечение в совершение действий, представляющих угрозу жизни. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до одного года.
