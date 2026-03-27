Кошелев — в СИЗО, Серовой — под домашний арест: суд избрал меру пресечения

Центральный районный суд Волгограда избрал меры пресечения двум журналистам, подозреваемым в вымогательстве 1,26 млн рублей у главврача одной из поликлиник.

В пресс-службе судов Волгоградской области сообщили об избрании меры пресечения двум фигурантам дела о вымогательстве у главврача городской поликлиники.

По версии следствия, 17 марта неустановленные лица через скрытый аккаунт в мессенджере, представляясь администраторами одного из каналов, потребовали у медика 1,26 млн рублей за нераспространение ложных сведений о ней и её близких. В случае отказа злоумышленники угрожали публикацией порочащей информации.

25 марта были задержаны журналисты Виталий Кошелев и Алексей Серовой. Оба на допросах признали вину.

А позже о задержаниях высказался и председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.

Следствие ходатайствовало о заключении Кошелева под стражу, а в отношении Серового просило домашний арест.

Центральный районный суд Волгограда, изучив представленные доказательства, отправил Кошелева в СИЗО, а Серовому ограничил свободу домашним арестом — оба останутся под этими мерами пресечения до 23 мая.

Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Все актуальные новости, связанные с упомянутым делом, собрали в один сюжет.