Кошелев — в СИЗО, Серовой — под домашний арест: суд избрал меру пресечения

В пресс-службе судов Волгоградской области сообщили об избрании меры пресечения двум фигурантам дела о вымогательстве у главврача городской поликлиники.
По версии следствия, 17 марта неустановленные лица через скрытый аккаунт в мессенджере, представляясь администраторами одного из каналов, потребовали у медика 1,26 млн рублей за нераспространение ложных сведений о ней и её близких. В случае отказа злоумышленники угрожали публикацией порочащей информации.
25 марта были задержаны журналисты Виталий Кошелев и Алексей Серовой. Оба на допросах признали вину.
А позже о задержаниях высказался и председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.
Следствие ходатайствовало о заключении Кошелева под стражу, а в отношении Серового просило домашний арест.
Центральный районный суд Волгограда, изучив представленные доказательства, отправил Кошелева в СИЗО, а Серовому ограничил свободу домашним арестом — оба останутся под этими мерами пресечения до 23 мая.
Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.
