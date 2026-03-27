Бывший депутат застрелен в Нижегородской области, место убийства сняли на видео

В городе Шахунье Нижегородской области убит местный предприниматель, возбуждено уголовное дело, сообщило в своем Telegram-канале СУ СК по региону.

60-летнего мужчину обнаружили 26 марта в его доме на Комсомольской улице с огнестрельными ранениями.

СМИ пишут, что речь идет о бывшем муниципальном депутате Минкаиле Саидове.

На месте происшествия работают следователи, полицейские и эксперты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На опубликованных кадрах запечатлена работа сыщиков.

Согласно публикациям СМИ, в 2024 году неизвестный зарезал сына Минкаила Саидова в местном кафе. Подозреваемый объявлен в розыск.