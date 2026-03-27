Двадцать овец без документов остановили на трассе в Воронежской области

«Жигули» с прицепом остановили накануне на автодороге Р-22 «Каспий». На перевозимый в нём мелкий рогатый скот не было ветеринарных документов. Кроме того, на самих животных отсутствовали необходимые бирки. Овец везли из Волгоградской области в Тамбовскую.