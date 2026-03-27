Двадцать овец без документов остановили на трассе в Воронежской области

Мелкий рогатый скот незаконно перевозили в прицепе «Жигули».

Источник: АиФ Воронеж

Незаконную перевозку 20 овец выявили сотрудники Россельхознадзора совместно с инспекторами ДПС и сотрудниками управления ветеринарии на трассе в Воронежской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в пятницу, 27 марта.

«Жигули» с прицепом остановили накануне на автодороге Р-22 «Каспий». На перевозимый в нём мелкий рогатый скот не было ветеринарных документов. Кроме того, на самих животных отсутствовали необходимые бирки. Овец везли из Волгоградской области в Тамбовскую.

В итоге животных вернули отправителю. Информацию о нарушении передали в местное управление Россельхознадзора. В отношении перевозчика приняли административные меры.