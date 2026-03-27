Воронежец стащил из магазина коньяк

Кассир заметила кражу и попыталась задержать парня, но он оказал сопротивление и скрылся с места преступления. Участковые быстро установили личность грабителя и задержали его. Ранее несудимый мужчина во всем сознался. Свой проступок он объяснил нехваткой денег на алкоголь. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ ему грозит до четырех лет тюрьмы.