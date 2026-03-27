Прокуратура разберется с избиением подростков на эспланаде в Перми

В центре Перми вечером 26 марта избили трех подростков. Группа агрессивно настроенных несовершеннолетних нанесла многочисленные удары двум 11-летним мальчикам и девочке. О нападении рассказала «КП-Пермь» мама одного из мальчиков.
Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по предоставленной информации, о конфликте между несовершеннолетними. Инцидент произошел напротив дома на ул. Ленина, 72А.
Надзорный орган даст оценку деятельности субъектов профилактики. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Дело по признакам хулиганства возбудил следственный отдел по Ленинскому району Перми.
«Следствие допрашивают потерпевшие, устанавливает личности подростов, наносивших удары. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.