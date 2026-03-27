Ссора, нож и попытка скрыться: детали убийства в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда возбуждено уголовное дело по факту убийства на почве пьяной ссоры, после которой подозреваемый попытался расчленить своего оппонента. Подробности сообщили в региональном отделении СКР.
В ночь на 25 марта в одной из квартир распивали спиртное двое знакомых. Между ними вспыхнул конфликт на почве финансовых претензий, и хозяин жилья нанёс гостю несколько ударов ножом в голову и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Осознав, что натворил, подозреваемый попытался замести следы: задумал расчленить тело и избавиться от него, но быстро понял, что это нереально. Тогда он просто запер квартиру и ушёл.
Следователи и оперативники нашли его в тот же день. Сейчас мужчина задержан, с ним работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о жителе Волгоградской области, который вооружался ножом и топором, угрожая жене.
