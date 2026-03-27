Уголовное дело в отношении бывшего директора филиалов РАНХиГС передали в суд

Следователи установили, что в 2019—2025 годах обвиняемый организовал и возглавил преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов об образовании без фактического прохождения обучения. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1,5 млн рублей, которые фигуранты распределили между собой.