Уголовное дело в отношении бывшего директора филиалов РАНХиГС передали в суд

Мужчину обвинили в получении взятки в крупном размере, присвоении вверенного имущества, злоупотреблении и превышении должностными полномочиями.
Следователи установили, что в 2019—2025 годах обвиняемый организовал и возглавил преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов об образовании без фактического прохождения обучения. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1,5 млн рублей, которые фигуранты распределили между собой.
Кроме того, с февраля 2023 по март 2025 года мужчина трудоустроил гражданина на должность специалиста, который фактически осуществлял функции личного водителя супруги. Ущерб от его действий превысил 3,2 млн рублей.
«Также обвиняемый незаконно получил от подчиненных сотрудников 7,9 млн рублей, начисленные им в качестве премий», — рассказали в СК.
Еще в 2023 году мужчина, представив фиктивные документы, похитил 280 тысяч рублей, которые принадлежали академии.
Бывший директор филиалов был отправлен под домашний арест. Теперь же уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
