Зеленский съезд в Нижнем Новгороде временно перекрыли

Движение ограничили у Никольской башни из-за расчистки дороги.

Источник: Комсомольская правда

27 марта ограничили движение транспорта по Зеленскому съезду в районе Никольской башни в Нижнем Новгороде. На участке ведутся работы по расчистке проезжей части, поэтому проезд закрыт до их завершения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объехать перекрытый участок автомобилисты могут по улицам Октябрьской и Алексеевской. Водителей просят заранее продумывать маршрут, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать осторожность.

Изменения коснулись и общественного транспорта. Автобусы сразу нескольких маршрутов — № 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 92 и 95 — направили в объезд по улицам Октябрьской и Варварской.

Ранее мы писали о сходе грунта на Зеленском съезде. На месте ЧП работают сотрудники городского аварийно-спасательного отряда ГОЧС, инженерной защиты и спецтехника дорожного предприятия. В настоящий момент производится финальная зачистка проезжей части Зеленского съезда.