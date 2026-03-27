На 20% снизилось число подростковых преступлений в Нижегородской области

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Нижегородской области, снизилось на 19,7% по итогам 2025 года. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев в ходе доклада на заседании Законодательного собрания 27 марта. Всего в области зарегистрировано 640 случаев подростковой преступности, при этом каждый третий привлеченный к ответственности подросток совершил преступление с тяжким составом.