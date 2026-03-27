На 20% снизилось число подростковых преступлений в Нижегородской области

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Нижегородской области, снизилось на 19,7% по итогам 2025 года. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев в ходе доклада на заседании Законодательного собрания 27 марта. Всего в области зарегистрировано 640 случаев подростковой преступности, при этом каждый третий привлеченный к ответственности подросток совершил преступление с тяжким составом.
Генерал-лейтенант отметил тревожную тенденцию роста преступности среди несовершеннолетних непосредственно в Нижнем Новгороде и ряде муниципалитетов. Кроме того, серьезной проблемой остается незаконный оборот наркотиков: за год изъято более 915 кг запрещенных веществ. Глава ведомства обратился к депутатам с просьбой не сокращать финансирование профильных антинаркотических программ в 2026 году, чтобы сохранить темпы борьбы с наркопреступностью.
Отдельное внимание в докладе уделили миграционной политике. В 2025 году иностранцы совершили более 20 тысяч административных правонарушений. Юрий Арсентьев указал на острую необходимость строительства нового центра временного содержания иностранных граждан. Существующий объект рассчитан на 80 мест, в то время как в пиковые периоды в нем вынуждены находиться до 250 человек.
Ранее сообщалось, что 350 иностранцев-нарушителей выявили в Нижегородской области.