Пермяков встревожил полуголый мужчина с ножом и пеной изо рта

Полуголый мужчина с ножом и пеной изо рта напугал жителей Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл на улице Уральской, 85. На кадрах видеозаписей, приложенных к посту, мужчину в одних шортах задерживают сотрудники полиции. Он находится в наручниках, при этом в его руках остаётся предмет, похожий на нож.
Автор публикации добавил, что у мужчины шла пена изо рта, и предположил, что он мог находиться под воздействием запрещённых веществ. При задержании пермяк громко кричал и пытался пнуть полицейского.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю.
