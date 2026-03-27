В Волгограде приставы за три месяца выдворили из страны 172 иностранцев

В Волгограде продолжается работа по контролю за пребыванием мигрантов. Пока полиция ловит нарушителей миграционного законодательства, судебные приставы по решению суда выдворяет ранее задержанных иностранцев из страны. Покинуть Россию приходится тем, кто работает нелегально, кто нарушил правила въезда и пребывания. Только с начала января 2026 года отправили за пределы Российской Федерации 172 человека, сообщает УФССП по Волгоградской области.